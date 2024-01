Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì 2 gennaio: notizie Serie A

Mattinata di lavoro per la Juventus in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia. Massimiliano Allegri ha già in mente alcuni cambi di formazione. Il turnover potrebbe coinvolgere molti titolari.

Nelle rotazioni, però, non sarà coinvolto Manuel Locatelli visto che in campionato sarà squalificato e dunque sarà titolare in Coppa Italia.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Juve al lavoro verso la coppa Italia — copia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG