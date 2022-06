La Juventus vuole Luis Muriel dell’Atalanta come vice Vlahovic, ma i costi non sono bassi per il colombiano.

Allegri vuole Luis Muriel come vice Vlahovic nella Juventus, per due motivi: è sempre stato decisivo dalla panchina, può giocare con una prima punta. L’Atalanta valuta il trentunenne attaccante tra i 15 e i 20 milioni di euro, non pochi. La volontà di fare l’operazione c’è con il gradimento anche dell’attaccante.

L’operazione potrebbe farsi con l’inserimento di Demiral nella trattativa, che non è ancora stato riscattato per la cifra di 20 milioni di euro e potrebbe inserirsi nella trattativa. Oppure con qualche giovane nell’operazione, in particolare si parla di Vrioni giovane punta della Juventus che in prestito in Austria è stato capocannoniere alla pari di Adeyemi ora al Borussia Dortmund.

Per il resto del mercato, la Juventus ha offerto una doppia proposta a Di Maria: un anno a 6 milioni di euro o due anni a 7.5 per sfruttare il decreto crescita, la richiesta è 8 per un anno del calciatore. A breve sapremo come andrà a finire.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG