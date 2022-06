Nei prossimi mesi l’Atletico Madrid e Diego Pablo Simeone devono prendere una decisione cruciale per il futuro del club.

L’Atletico Madrid ha detto addio a Luis Suarez non rinnovandogli il contratto in scadenza; stando a quanto riporta il Corriere dello Sport potrebbero esserci state delle incomprensioni con lo stesso Simeone.

Luis Suarez

Ora l’allenatore deve scegliere il nome del prossimo attaccante: una decisione che da quando è nella capitale spagnola non ha mai sbagliato, passando per i vari Griezmann, Diego Costa, Aguero e tanti altri top. Il favorito per la successione del pistolero potrebbe essere Raheem Sterling del Manchester City: l’inglese potrebbe aver voglia di cambiare aria e provare un’esperienza all’estero. Sterling ha solo un altro anno di contratto e inoltre i Citizens hanno già comprato Erling Haaland e Julian Alvarez nel ruolo di attaccante.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG