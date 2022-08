Si ingarbuglia la situazione per Depay alla Juventus, le richieste di contratto sono elevate e potrebbero esserci ripensamenti.

La Juventus con il Barcellona è d’accordo, rinuncerebbe ai bonus (circa due milioni) derivati da Pjanic se gioca nei catalani, per avere la risoluzione del contratto dell’olandese. Fino a qui tutti d’accordo e felici. Il problema nasce dalle richieste di Depay 7 milioni di euro netti per due anni. Non poco, si tratta soprattutto se la richiesta possa essere accettata con i bonus, sarebbe fondamentale per i bianconeri arrivarci attraverso 5 milioni più 2 milioni di euro bonus.

Memphis Depay

I bianconeri non aspetteranno oltre la fine di lunedì dopo la partita. Anche i catalani hanno fretta di sapere. Nel caso, sorprendentemente viste le premesse di un accordo bozza non si arrivasse all’accordo totale, la Juventus virerebbe su altri lidi. Tipo Milik del Marsiglia, i bianconeri volevano l’attaccante polacco già dai tempi del Napoli, ma poi per ovvie ragioni non è mai arrivato a Torino. Vedremo quindi come andrà a finire.

