Queste le parole di Fabrizio Romano, esperto di calciomercato che a SOS Fanta parla del mercato dell’Inter.

Il famoso esperto di mercato, Fabrizio Romano parla a SOS Fanta del mercato dell’Inter, ecco le novità: “Chalobah o Acerbi? Il primo è un’opzione concreta, io so dell’idea prestito. L’Inter ci sta provando, attende di capire cosa vuole fare il Chelsea (che cerca un difensore, ndr). Acerbi è un nome last minute, la Lazio ha aperto al prestito. Senza vendere altri giocatori invece non è facile prendere Akanji, perché il Dortmund è fermo alla richiesta di 15 milioni.“

Francesco Acerbi

Marchegiani invece a Sky Sport già da Acerbi in nerazzurro: “Felici per Acerbi ma anche contento per Inzaghi, che ha visto in qualche modo confermati i suoi desideri. Voleva avere Acerbi e si era anche esposto abbastanza su Skriniar. È importante che la società abbia seguito l’input dell’allenatore, credo che sia un messaggio forte da parte dell’Inter nei confronti di tutti.“

