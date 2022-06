La trattativa con il Genoa è praticamente conclusa, Cambiaso diventerà un giocatore della Juventus se verranno limiti i dettagli.

Cambiaso si avvia a diventare il nuovo terzino sinistro della Juventus. Il giocatore del Genoa, arriverà nell’ambito della trattativa che vedrà all’interno il cartellino di Dragusin che finirà al Genoa + 3,5 milioni a favore della squadra ligure. Serve limare alcuni dettagli, come per esempio l’ingaggio di Dragusin al Genoa e la percentuale sulla futura rivendita.

Cambiaso quest’anno prima dell’infortunio nel finale di stagione ha collezionato 4 assist e 1 rete. Oltre svariate presenze in Under 21. Il giocatore, principalmente mancino di piede ma che sa usare ottimamente il destro è in grado di giocare in entrambe le fasce difensive, ossia a sinistra e a destra. Può giocare anche più avanzato a tutta fascia sempre in entrambi i lati di gioco. La finalizzazione della trattativa potrebbe quindi avvenire anche dentro questa settimana.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG