Il Chelsea punta De Ligt, dopo aver studiato la situazione del centrale olandese prepara una nuova offerta alla Juventus.

De Ligt potrebbe seriamente andarsene se il Chelsea aumenterà l’offerta finanziaria insieme al cartellino di Werner per la Juventus. Werner è stato valutato dal Chelsea 40 milioni di euro, troppi per la società bianconera che lo valuta al massimo 15 milioni in meno. Ma oltre questo la valutazione fatta dai Blues per De Ligt è di 80 milioni. Mentre la società bianconera valuta il centrale olandese non meno di 100 milioni.

Matthijs De Ligt

La prima offerta rigettata è stata di 45 milioni di euro + Werner. se il Chelsea vorrà chiudere l’acquisto di De Ligt dobbiamo parlare di minimo 70 milioni di euro + il cartellino di Werner. La sensazione è che a 60/65 milioni di euro + Werner la società bianconera possa fare seriamente un pensiero di portarla a termine. Il Chelsea ha studiato bene il giocatore ed ha fissato minimi e massimi da spendere, la trattativa però dovrà essere veloce.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG