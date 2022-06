Con un primo sì da parte di Angel Di Maria parte la macchina per finire i dettagli di questa operazione sportiva.

Il portiamola a conclusione c’è stato da parte di Angel Di Maria verso la Juventus. L’esterno argentino ha accettato il contratto di un anno a circa sette milioni di euro netti. Lo volontà di aspettare il Barcellona è venuta meno, per una offerta più bassa d’ingaggio e meno convincente sul tema di progetto sportivo e tattico.

La trattativa deve però essere portata a compimento, mancano dettagli anche non banali burocraticamente per l’approdo in Italia del giocatore. Il suo arrivo è spinto da Allegri che lo vuole in ritiro sin da subito. Totalmente scollegata la trattativa Zaniolo in quanto i due giocatori non sono per nulla alternativi. Di Maria può giocare sia come ala destra, che sinistra e anche mezzala. Quest’ultimo ruolo quando era al Real Madrid.

