Si avvicina a grandi passi l’esterno della Roma, Zaniolo alla Juventus. Arthur può finire alla Roma di Mourinho.

La Juventus vuole chiudere subito per Zaniolo, la Roma lo sa bene non ha posto veti alla trattativa che molto probabilmente porterà l’ex Inter a vestire la maglia che sogna da bambino, quella bianconera. La trattativa si è spostata nel binario più facile, prestito molto oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a completamento di determinate condizioni, più o meno facili, in questo caso molto facili in stile Federico Chiesa dalla Fiorentina.

Nicolò Zaniolo

Chi farebbe il percosso inverso è Arthur. Il centrocampista brasiliano ha già dato la sua disponibilità al trasferimento e Mourinho ne apprezza moltissimo le doti da palleggiatore. Anche questa trattativa sarà in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate circostanze, in questo caso rispetto a Zaniolo saranno più complesse. L’unico problema ad oggi è trovare un accordo sull’ingaggio: due le strade percorribili il giocatore accetta di ridurre lo stipendio o la partecipazione della Juventus.

