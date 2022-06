Secondo alcune indiscrezioni non ci sarebbero ottimi rapporti tra il direttore sportivo e l’allenatore della Lazio.

La Lazio ha acquistato per ora solamente Marcos Antonio dallo Shakhtar Donetsk e, anche se siamo solo agli albori della sessione estiva di calciomercato, Maurizio Sarri si aspettava di più.

Alessio Romagnoli

La squadra ha bisogno di parecchi cambiamenti per avvicinarsi all’idea di calcio del tecnico e secondo Calciomercato.com l’ex Chelsea sarebbe stizzito nei confronti di Igli Tare per l’eccessiva lentezza nelle trattative. Uno degli esempi più lampanti è il caso dello svincolato Alessio Romagnoli che vorrebbe giocare nei capitolini ma questi non riescono a soddisfare la sua richiesta di ingaggio; c’è il serio rischio che l’ex Milan accetti l’offerta del Fulham. Allenatore e direttore sportivo si parlano pochissimo ed è una situazione che va sicuramente risolta il più presto possibile.

