La Juventus festeggia il superamento dei 10 milioni di follower su TitTok, account lanciato quasi due anni fa.

Questo il comunicato ufficiale della Juventus nel proprio sito che festeggia gli oltre 10 milioni di follower. L’account è stato creato a luglio del 2020 quindi nemmeno due anni fa.

Questa la nota: “La stagione 2021/22 non è ancora finita, ma ha già polverizzato le cifre di quella precedente raddoppiando il numero di interazioni della stagione precedente.“

Aggiunge: “E il buongiorno si vide, come dice il proverbio, dal mattino, dall’esordio, con la campagna sintetizzata dall’hashtag #CiaoJuve: in quell’occasione furono lanciati un filtro in 35 paesi, una challenge in 10 nazioni, e i risultati arrivarono subito: in una sola settimana mezzo milione di followers, oltre 1 milione 600 mila like ai contenuti postati e oltre 19 milioni di views, visualizzazioni dei video pubblicati, dati che fecero del lancio della Juve quello più efficace di un club calcistico fino a quel momento sulla piattaforma”.

Conclude la nota ufficiale: “E poi arrivò il traguardo del primo milione di followers, dopo poche settimane, il 24 agosto 2020: nessun team di calcio ci era mai riuscito in così poco tempo. Un inizio travolgente, una crescita costante, se si pensa che l’ultimo milione di persone la Juve lo ha raggiunto in poche settimane, dalla fine dello scorso marzo: segno che il canale TikTok della Juventus non solo è seguito, ma anche commentato, amato, atteso nei suoi contenuti: una fanbase che fa di Juventus il Top Italian Brand su questa piattaforma”, così il club bianconero.

