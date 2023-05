Juventus, tabù Sánchez-Pizjuán: Siviglia mai eliminato quando ha giocato il ritorno in casa. Il dato sugli spagnoli

Il Siviglia non ha mai perso una doppia sfida a eliminazione diretta in Europa League quando ha giocato la gara di ritorno in casa.

Il club andaluso ha superato il turno in tutti i nove i casi, vincendo 24 delle ultime 27 partite interne nella competizione (con 2 pareggi e una sola sconfitta). Tabù da sfatare, dunque, per la Juve di Allegri.

