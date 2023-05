Juventus Women fuori dalla Champions? Perché il club non teme un simile scenario per la propria squadra femminile

Nelle ultime ore il portale Calcio e Finanza ha diffuso un’indiscrezione secondo la quale la Juventus Women, al pari della squadra maschile, rischierebbe di essere esclusa dalla prossima edizione della Uefa Champions League. Come noto il club bianconero è in attesa di conoscere la nuova sentenza da parte del Collegio di Garanzia sul caso plusvalenze che, in quanto afflittiva, dovrebbe portare alla fuoriuscita – tramite penalizzazione – della squadra maschile dalla zona Champions. La Juve ha tuttavia la possibilità di accedere al massimo torneo europeo per club anche attraverso la vittoria dell’Europa League: una strada che potrebbe essere vanificata direttamente dalla Uefa in scia a quanto deciso dalla Giustizia italiana. In tal senso la situazione resta precaria.

Tuttavia, come appreso da JuventusNews24, un simile scenario pare improbabile per la sezione femminile del club. La Juventus Women si è qualificata alla prossima UWCL attraverso il campionato e, a differenza di quella maschile, non è indagata per presunti illeciti. Da quanto filtra dal club bianconero, che si affida al parere dei propri legali e ad altri esperti interpellati, la serenità in tal senso sarebbe pressoché totale: la licenza Uefa per il femminile è diversa e non collegata a quella maschile. Al di là di quella che possa essere la posizione della Uefa in merito, i precedenti e la mancanza di una norma espressa tendono ad allontanare in maniera netta una simile ipotesi.

