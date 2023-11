Juventus, è tempo di rinnovi in casa bianconera: ecco chi saranno i prossimi due a prolungare il loro contratto

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, dopo le firme di Locatelli, Fagioli e Gatti, la Juventus è pronta ad ottenere anche quelle di altri due calciatori.

Si tratta di Rugani e Bremer. Con il primo si lavora per i dettagli, come ad esempio la possibilità di spalmare l’ingaggio da 3 milioni, mentre per il secondo si ragiona sulla durata dell’estensione fino al 2028.

