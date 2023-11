Rinnovo Chiesa, secondo le ultime indiscrezioni l’attaccante sarebbe pronto a firmare: cifre e dettagli del contratto

Come riportato da Sportmediaset, Federico Chiesa e la Juventus potrebbero presto annunciare l’accordo per il rinnovo di contratto dell’attaccante per un’ulteriore stagione.

Scadenza nell’estate del 2026, con ingaggio confermato sui 5 milioni di euro attuali, che consentirebbe poi alle due parti di ragionare in futuro, con maggiore calma rispetto ad ora, sul da farsi.

