Hristo Stoichkov, ex attaccante e Pallone d’Oro bulgaro, ha parlato così in vista di Juve Inter in programma alla ripresa

Hristo Stoichkov, a Tuttosport, ha detto la sua così in vista di Juve–Inter del 26 novembre.

LE PAROLE – «Juve-Inter? Potrà essere decisivo lo scontro diretto di domenica prossima a Torino fra le prime due della classe, il derby d’Italia come lo chiamate voi. Dico che finirà 2-2. La Juventus quest’anno ha una difesa ermetica e in casa gioca più all’offensiva. Allegri ha sistemato le cose dopo due stagioni molto dure. Credo che i bianconeri attaccheranno e i nerazzurri saranno pronti a colpire in contropiede. Lautaro Martínez è scatenato…».

