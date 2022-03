La Juventus torna in campo con un test di durata di un ora svolto contro la Pro Sesto, squadra di Serie C. Recuperati Vlahovic e Zakaria.

Buone notizie per la Juventus, dopo il test di durata di circa un ora contro la Pro Sesto, squadra di C ha ufficialmente recuperato Vlahovic e Zakaria. La partita è finita 1-1 con le rete di Rugani e Grandi. Zakaria è quindi pronto almeno per la panchina, mentre per Vlahovic non ci dovrebbero essere problemi per la partenza dal primo minuto. Alex Sandro invece lavora ancora a parte e resta quindi in dubbio per il derby d’Italia.

Dybala pronto per la sfida ma Max Allegri non ha ancora deciso se schierare il tridente o solo due tra tra Dybala, Morata e Vlahovic. Sicuro l’impiego per Cuadrado da capire il ruolo. Mentre rebus a sinistra se Alex Sandro non recupera con Pellegrini che è squalificato, possibile spostamento di Danilo a sinistra o di De Sciglio di ritorno dalla nazionale dopo 90 minuti contro la Turchia.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG