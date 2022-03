Il difensore del Genoa, Masiello si è raccontato in una intervista a TMW, ha parlato a tutto tondo della squadra dove si trova.

Masiello difensore del Genoa si è raccontato così a TMW, inizia parlando del mercato: “La società è intervenuta sul mercato rinforzando la squadra. Sono arrivati giovani interessanti che sicuramente avranno un grande futuro”.

Sul nuovo allenatore Blessin: “E’ stata una bellissima scoperta per quanto mi riguarda. E’ una persona molto intelligente. Una persona che vede e sa cosa ci può trasmettere. E’ molto chiaro in quello che chiede. Noi ci siamo messi subito a sua disposizione e questo è un segnale importante che questa squadra ha dato lui e lui sta dando a noi. Si è creata subito un’empatia fra di noi. In campo ci ha dato sicuramente intensità, ora recuperiamo più palloni rispetto a prima e pressiamo molto alti. E’ un atteggiamento che negli anni ho vissuto e ora sta dando risultati importanti”.

Sul compagno di squadra Rovella: “Rovella è un ragazzo che sicuramente avrà un grande futuro davanti. Ha davvero ampi margini di miglioramento. Lo ha fatto vedere l’anno scorso e anche quest’anno di avere quella voglia di arrivare. Come a tutti i giovani, bisogna dargli modo anche di sbagliare e non avere fretta. Però dalla sua parte c’è questa sua voglia di mettersi in gioco, avrà tanta carica agonistica addosso per poter far bene e sicuramente quell’entusiasmo che lo potrà far crescere piano piano nel Genoa e poi in futuro anche con la maglia della Juventus”. Conclude così.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG