Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli ricorda la sua avventura all’Inter e di cosa ha appreso quell’anno.

L’attaccante dell’Empoli, Andrea Pinamonti si è raccontato al Twitch di DAZN, parlando della sua esperienza in nerazzurro: “Tengo molto alle maglie dell’Inter, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar. Li ho scambiati sia quando ero al Genoa che all’Empoli.”

Parlando di Lukaku: “Gigante buono, la persona più buona con cui ho avuto la possibilità di rapportarmi. Mi dava consigli a farmi fare anche qualche risata. Tanti consigli mi ha dato, il più prezioso quello di come usare il fisico.”

Andrea Pinamonti

Conclude parlando del suo anno proprio in nerazzurro Pinamonti: “Tante volte mi sono sentito dire che ho buttato via un anno. Non è stato così anzi ho appreso di più pur non giocando. Ero consapevole di trovare poco spazio visti i tanti campioni soprattutto in attacco. Insieme a Raiola abbiamo fatto questa scelta. Con Conte ho lavorato tanto e sapevo che sarebbe stata una tappa fondamentale per la mia carriera. Imparato tanto da mister e compagni.”

