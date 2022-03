Maignan, portiere del Milan, ha debuttato con la nazionale francese nell’amichevole contro il Sudafrica, battuto 5-0.

Mike Maignan, portiere rossonero di nazionalità francese, ha mantenuto la porta inviolata anche contro il Sudafrica, sconfitto per 5-0 dalla sua Francia. Per il portierone del Milan è stato il debutto ufficiale con la maglia francese, fino a questo momento sempre difesa dall’esperto Hugo Lloris. Quindi anche se in amichevole, è una bella soddisfazione essendo accaduto nella sua città, Lille.

Mike Maignan Milan

Molte le emozioni provate a Lille, fino a poco tempo fa casa sua, poche le parole che sceglie Maignan per descriverle, ma mostrano tutta la fiducia di Deschamps in lui. Nel tempo che finisca il ciclo Lloris e quindi diventare il titolare della Francia: “Ho provato tante emozioni perché fra l’altro giocavo in casa, a Lille dove ho vissuto anni belli e in più giocare con la Nazionale francese è sempre speciale. È stata una bella serata, un momento piacevole che porterò con me, come anche la vittoria e il mio esordio da titolare in Nazionale”. Queste le sue parole.

