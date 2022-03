Parla Rolando Mandragora ai microfoni di Torino Channel, il centrocampista dovrà essere riscattato a fine stagione.

Il centrocampista del Torino, Rolando Mandragora parla ai microfoni di Torino Channel in vista della delicatissima sfida contro la Salernitana: “Juric è un tecnico molto carismatico, che lavora a 360 gradi su tutti gli aspetti: ci sta dando molto, siamo carichi e dobbiamo continuare a seguirlo per puntare a risultati sempre migliori”. Il mediano vede nell’allenatore croato il mister giusto per un finale grandioso di stagione.

Urbano Cairo

La squadra granata del Torino riparte sabato sera dalla trasferta di Salerno. Una partita delicata perché gli avversari sono alla ricerca di punti salvezza e perché sulla panchina della Salernitana c’è Davide Nicola, ex allenatore granata. Toccherà al mediano, che a fine stagione dovrà essere riscattato dalla Juventus, condurre la regia della squadra. In due stagioni il calciatore, arrivato alla squadra di Cairo proprio su indicazione di Nicola, si è trovato uno spazio da protagonista, fino a meritare la fascia di capitano durante l’assenza del gallo Belotti. “Ho trovato un ambiente caldo e familiare – rivela ai microfoni di Torino Channel – la tifoseria mi piace molto: possiamo ambire a grandi palcoscenici”. Conclude così.

