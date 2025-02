Juventus, Thiago Motta si infuria: “Si deve utilizzare sempre la testa…”

Alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV, Thiago Motta sottolinea l’importanza della partita per la Juventus.

Nel calcio, ci sono partite che segnano la stagione, incontri che possono determinare il futuro di un club. Per la Juventus, quella contro il PSV Eindhoven rappresenta uno di questi momenti chiave. La squadra di Thiago Motta si gioca l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, un traguardo fondamentale sia sul piano sportivo che economico.

La Juve arriva a questa sfida dopo quattro successi consecutivi, mostrando una crescita costante e un’identità di gioco sempre più definita. Ma per superare il PSV servirà una prestazione senza sbavature. Thiago Motta, nella conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato quanto sia cruciale questa partita e quale sia il mindset della squadra.

“Sappiamo che è la più importante, ma vogliamo meritarcela”

L’allenatore italo-brasiliano non ha dubbi sull’importanza dell’incontro: “La più importante? Fino ad oggi, nella nostra stagione, domani è la più importante. Vogliamo continuare questo tipo di partita. Dobbiamo fare una partita completa, abbiamo visto che è di altissimo livello, alzarlo al massimo su tutti gli aspetti del gioco, anche fisico e mentale, per conquistare questo passaggio agli ottavi di finale”.

Sul piano tattico, Motta insiste su un approccio equilibrato, che sappia combinare aggressività e gestione dei momenti della gara: “Dobbiamo fare tutto, tutto bene. Ragionare sempre. Si deve utilizzare sempre la testa, capire i momenti, interpretare bene i momenti, quando l’avversario, che sia normale in casa, vuole spingere, essere solidi, una squadra compatta”.

“Non sappiamo giocare per il pari”

Un aspetto chiave emerso dalle dichiarazioni di Motta è la mentalità della sua Juventus, che non entra mai in campo con l’intenzione di accontentarsi di un pareggio:

*“Sappiamo che basta il pari, anche se abbiamo fatto troppi pari e non siamo stati mai contenti, e quando pareggiamo siamo scontenti, non abbiamo mai giocato per pareggiare. Non sappiamo come si fa”.*

Il tecnico sottolinea che la gestione della partita avverrà solo nei minuti finali, ma l’obiettivo resta sempre quello di vincere: “La gestione si fa negli ultimi minuti, entriamo in campo sempre per vincere, domani sarà allo stesso modo utilizzando la testa, per capire e interpretare i momenti, fare molto bene fase di possesso e non possesso, abbiamo provato a farlo”.

Con questa mentalità, la Juventus si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della sua stagione. Riuscirà la squadra di Thiago Motta a conquistare gli ottavi di finale? Lo dirà il campo, ma una cosa è certa: la Juve non giocherà per difendere il risultato.