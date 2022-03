Uno dei veterani della squadra bianconera risponde alle critiche dopo la sconfitta per 0-3 contro il Villareal in Champions League.

La Juventus è uscita con le ossa rotte dal doppio confronto con il Villareal di Emery. Un testacoda che ha ribadito la distanza che esiste tra il calcio italiano e quello europeo. Leonardo Bonucci risponde ai tifosi: “Li capisco, chiediamo scusa. Vivere questo tipo di partite da fuori, per la prima volta in carriera, e non poter essere in campo mi fa capire cosa provano i nostri tifosi in queste serate e chiedere scusa a tutti è l’unica cosa da fare in questo momento”.

La Juventus di Vlahovic non sembra più quella macchina da guerra capace di vincere 9 scudetti consecutivi. Il difensore bianconero si esprime così sui social: “Dobbiamo però, tutti insieme, trasformare questa delusione e questa frustrazione in rabbia per affrontare il resto delle partite e prenderci gli obiettivi che sono rimasti”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG