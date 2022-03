Lo stadio San Siro torna a colorarsi di rossonero: +15% di ingressi rispetto al periodo pre pandemia.

Sarà il primo posto in classifica ma il tifo rossonero è tornato a farsi sentire. Rispetto all’era pre Covid-19 si è registrato un aumento del 15% di presenze allo stadio quando gioca la squadra di Stefano Pioli. Un segnale che fa felice il Milan e in generale autorizza un sano ottimismo sulla riapertura degli stadi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, avvicinata quota 800mila presenze stagionali contro l’Empoli, San Siro finirà per accogliere oltre un milione di tifosi. Il popolo rossonero crede a questo punto in uno scudetto che sembrava una chimera. La spinta del pubblico potrebbe rivelarsi decisiva per la volata finale.

