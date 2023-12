Juventus U17, manita allo Spezia e primato confermato per i giovani bianconeri di Rivalta che nel prossimo weekend incontreranno il Pisa

Grandissima vittoria per la Juventus Under 17 di mister Rivalta contro lo Spezia per 5-3. Per i bianconeri in rete Bibishkov, Bellino, Lontani e la doppietta di Merola.

I bianconeri restano così al primo posto in classifica e sfideranno nella prossima giornata il Pisa in trasferta

