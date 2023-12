Paredes, frecciata alla Juve: «Anno difficile, alla Roma tutti mi danno fiducia». Le dichiarazioni dell’argentino

Paredes, nel corso di un’intervista rilasciata a Dazn dopo la vittoria in rimonta della Roma contro il Sassuolo, ha lanciato una frecciatina alla Juve riguardo la stagione vissuta in bianconero lo scorso anno rispetto al suo rendimento attuale in giallorosso. Queste le dichiarazioni dell’argentino.

PAREDES E LA ROMA – «Dal primo giorni tutti mi hanno dato fiducia, dopo un anno difficile. Spero di dare il mio contributo in ogni partita».

