Mohamed Ihattaren torna alla Juventus: terminato il prestito all’Ajax. La nota ufficiale

L’Ajax, attuale squadra dell’olandese, ha infatti comunicato alla Juventus che non intende esercitare l’opzione di riscatto presente nell’accordo per l’ex giocatore della Samp.

LA NOTA – “L’Ajax ha comunicato a Mohamed Ihattaren e Juventus FC che l’opzione di acquisto non sarà esercitata. Il prestito di Ihattaren scadrà il 3 gennaio 2023 e non sarà prorogato. Il giocatore 20enne è in prestito dal club italiano da gennaio 2022, con opzione di riscatto inclusa nell’accordo“.

