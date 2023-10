Juventus, è UFFICIALE un ritorno nel mondo delle partnership bianconere: ecco a cosa si fa riferimento

La Juventus e Ferrari Trento di nuovo insieme, con il club bianconero che conferma la rinnovata partnership con l’azienda che opera nel settore del beverage.

IL COMUNICATO – Un graditissimo ritorno nel mondo delle partnership bianconere. Ferrari Trento, infatti, torna a essere partner di Juventus, con tante novità rispetto agli anni passati.

Eccellenza italiana nel settore del beverage, Ferrari Trento è Juventus Official Partner per le prossime tre stagioni sportive.

Un nuovo connubio, fortemente voluto da entrambe le parti, che si sposa alla perfezione con i valori condivisi dalle due aziende: prestigio, fascino e, ovviamente, eccellenza italiana.

Una collaborazione pluriennale che ha come novità assoluta la realizzazione del Ferrari Sparkling Club all’interno dell’Allianz Stadium, che esordirà ufficialmente in occasione della partita Juventus-Torino. A partire dal derby, infatti, l’area dedicata alle bollicine Ferrari sarà situata nell’esclusiva sala Club Gianni e Umberto Agnelli, a ridosso della Terrazza Agnelli. Sarà il primo Ferrari Sparkling Club presente all’interno di uno stadio.

«Siamo orgogliosi di riabbracciare come nostro partner Ferrari Trento, sinonimo di eleganza e raffinatezza che da oltre cent’anni racconta, come Juventus, una storia di grandi vittorie” – dichiara Tiziana Di Gioia, Chief Commercial Officer di Juventus -. Il Ferrari Sparkling Club, all’interno del nostro prestigioso stadio, rappresenterà un punto di incontro ed un momento di convivialità per i nostri tifosi».

«Ferrari Trento è il brindisi italiano per eccellenza e ha celebrato moltissime vittorie sportive, tra cui i più recenti scudetti juventini. Siamo felici di rinnovare la partnership con questa grande squadra e di inaugurare un Ferrari Sparkling Club all’interno dell’Allianz Stadium. Le nostre bollicine Trentodoc, abbinate alla magnifica cucina di Da Vittorio, contribuiranno a rendere ancora più unica l’esperienza proposta agli ospiti del Club Gianni e Umberto Agnelli» ha commentato Matteo Lunelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrari Trento.

La partnership, inoltre, prevede il servizio dei prodotti del Gruppo Lunelli all’interno di tutte le aree hospitality dello Stadium, dal prosecco superiore Bisol1542 ai vini di Tenute Lunelli. Continua ricerca della qualità, eleganza e legame indissolubile con il territorio: questi sono i valori dei marchi che la famiglia Lunelli ha scelto di affiancare a Ferrari. È nato così un Gruppo divenuto espressione dell’eccellenza del bere italiano nel mondo. Anche in questo caso si tratta di una visione che si sposa alla perfezione con quella della Juventus, un’altra eccellenza italiana.

Ospitalità e comfort per un’esperienza unica, a 360°

The post Juventus, UFFICIALE un ritorno nelle partnership. Di cosa si tratta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG