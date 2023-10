L’ex arbitro Luca Marelli controcorrente rispetto alle sensazioni post Genoa-Milan: la sua analisi sul gol di Pulisic

Luca Marelli, a Dazn, ha così parlato del gol di Christian Pulisic in Genoa-Milan, che tante polemiche ha scatenato.

L’ANALISI – «Il gol di Pulisic è uno dei misteri buffi del calcio. Abbiamo visto tutte le inquadrature e nessuna con certezza ci dice che c’è un tocco di braccio. Possiamo intuirlo, ma non c’è certezza, quindi il VAR non interviene. Da un’immagine sembra che probabilmente la tocchi di mano, ma in sala VAR serve sempre la certezza che ci sia stato un tocco».

The post Marelli controcorrente: «Gol Pulisic? Non c’è certezza di un tocco di mano» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG