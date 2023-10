Piovono bocciature in pagella per Miretti il giorno dopo il derby vinto dalla Juve e giocato sottotono dal centrocampista

I quotidiani sportivi oggi in edicola non si lasciano ingannare dal risultato e mettono anche qualche bocciatura tra le fila della Juventus. E’ il caso di Fabio Miretti, uscito dopo i primi 45 minuti incolori giocati.

5 in pagella per il giovane centrocampista, ora più che mai un caso per le prestazioni non certo esaltanti di questo inizio di stagione complicato. La Gazzetta dello Sport va con il giudizio più pesante: «Andiamo oltre questa prestazione fantasma. Miretti sta diventando un caso. Mezzala, trequartista, seconda punta, potenziale regista. Una girandola che lo sta tartassando psicologicamente e tatticamente. Ha girato a vuoto per 45 minuti».

