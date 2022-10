La Juventus supera il Torino e lo fa di fioretto, gestendo una partita non semplice e decidendola con una zampata di Vlahovic

Serviva una scossa in casa Juventus ed è arrivata nella partita più importante. Non per il bel gioco, perché di quello se n’è visto poco da entrambe le parti, ma perché i bianconeri sono rimasti lucidi nei momenti di sofferenza, non si sono disuniti negli errori e hanno atteso il momento giusto per colpire. Nella scherma è una vittoria di fioretto: difesa, contrattacco e stoccata finale.

Nessun segnale rosso, ma stavolta è verde almeno per i tre punti, per il ritorno alla vittoria e per il ritorno al gol di Vlahovic. Il serbo segna la prima rete nel derby della Mole ed è tornato a essere decisivo. Poi l’esultanza, di rabbia, di liberazione e di chi sa che con i suoi gol può far uscire la Juventus da questo momento buio. Allegri ha in parte ritrovato la voglia dei suoi ragazzi di lottare, di essere determinati e determinanti. Dall’altra parte il Torino torna a casa con le ossa rotte, maggior possesso ma senza la possibilità di essere mai realmente pericolosi. Allegri salva la panchina e i tre punti fanno respirare.

L’articolo Juventus, un derby di fioretto deciso da Vlahovic proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG