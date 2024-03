La Juventus ha comunicato, ufficialmente, che Riccardo Radu ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 2026

Tramite una nota ufficiale, la Juventus ha annunciato che Riccardo Radu ha firmato il suo primo contratto da professionista.

COMUNICATO – «Quello di oggi – martedì 5 marzo 2024 – è un giorno molto speciale per Riccardo Radu perchè coincide con la firma del primo contratto da professionista che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2026. Portiere, classe 2007, Riccardo è un giocatore dell’Under 17 bianconera. In questa stagione sono 12 le presenze nel campionato di categoria, con 13 reti incassate e 4 clean sheet. Radu, però, nel corso di questi mesi si è conquistato con merito anche la chiamata in Primavera con la quale è sceso in campo tre volte, esordendo in occasione del Derby d’italia vinto 1-0 a Vinovo contro l’Inter il 14 gennaio scorso. Complimenti, Riccardo!».

