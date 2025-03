Juventus-Verona, formazione: arriva l’esclusione a sorpresa di Thiago Motta

Le probabili formazioni ufficiali di Juventus e Verona per il match del 3 marzo 2025 e dove seguirlo in diretta TV e streaming.

La Juventus si prepara a ospitare l’Hellas Verona in una sfida cruciale per la corsa alla Champions League. Il match, valido per la 27ª giornata di Serie A, si giocherà all’Allianz Stadium lunedì 3 marzo 2025, con calcio d’inizio alle 20:45.

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, i bianconeri vogliono riscattarsi e consolidare la loro posizione in campionato. L’Hellas Verona, invece, lotta per la salvezza e arriva a Torino con fiducia dopo il successo contro la Fiorentina.

Le scelte di Thiago Motta: Koopmeiners escluso dall’undici titolare

Le scelte di formazione della Juventus sorprendono: Teun Koopmeiners partirà dalla panchina. Il centrocampista olandese, uno dei migliori della stagione con 6 gol e 4 assist, non è al meglio della condizione e Thiago Motta ha deciso di preservarlo, preferendo una mediana più dinamica con Locatelli e Thuram.

In difesa, confermato il giovane Kelly al fianco di Gatti, mentre sulle fasce spazio a Weah e Cambiaso. In attacco, Kolo Muani guiderà il reparto supportato da Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez.

Per il Verona, mister Paolo Zanetti conferma il 3-4-2-1 con Suslov e Kastanos alle spalle di Mbaye Sarr. A centrocampo, regia affidata a Duda e Bernede, con Lazovic pronto a spingere sulla fascia sinistra.

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1)

Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

Verona (3-4-2-1)

Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Bernede, Duda, Lazovic; Kastanos, Suslov; Sarr.

Dove vedere Juventus-Verona in diretta TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky Sport (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Riuscirà la Juventus a vincere senza il contributo di Koopmeiners dal primo minuto? Il verdetto arriverà dal campo.