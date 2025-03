Juventus, vittoria fondamentale: battuto il Verona 2 a 0

Prova d’orgoglio della Juventus, che supera il Verona 2 a 0 con una bella prestazione. Bianconeri a -6 dalla capolista.

Dopo una settimana complicata seguita al disastro di Coppa Italia contro l’Empoli, la Juventus torna a vincere e prosegue la sua striscia positiva in campionato, conquistando la quinta vittoria consecutiva. Il successo contro il Verona permette ai bianconeri di accorciare a sei punti dalla capolista e a tre dall’Atalanta, prossimo avversario in una sfida cruciale per la corsa ai vertici della Serie A.

Primo tempo: dominio Juve, ma Montipò è insuperabile

La Juventus parte con grande intensità, cercando subito di sbloccare il risultato. Dopo appena tre minuti, Locatelli prova la conclusione da fuori area, senza però centrare lo specchio della porta. Il Verona non resta a guardare e risponde al 4′ con Suslov, ma Di Gregorio è attento e neutralizza il tiro centrale.

Al 13′ i bianconeri costruiscono la prima vera occasione del match: Cambiaso serve un pallone perfetto per Thuram, che calcia di prima intenzione, ma Montipò si supera con una parata strepitosa. Pochi minuti dopo, al 19′, Yildiz tenta la fortuna con un tiro dalla distanza, deviato involontariamente verso Kolo Muani, che però non riesce a finalizzare.

L’insistenza della Juventus sembra essere premiata al 35′ con il gol di McKennie sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma l’arbitro annulla per una carica di Kelly su Montipò. I bianconeri continuano a spingere e sfiorano il vantaggio con Yildiz al 40′, ma ancora una volta il portiere del Verona si oppone con un grande intervento.

Nel recupero, il Verona trova il gol a sorpresa con Suslov da fuori area, ma il VAR annulla la rete per una posizione di fuorigioco di Faraoni all’inizio dell’azione. Si va così all’intervallo sullo 0-0, con la Juve che domina ma non riesce a sbloccare il match.

Secondo tempo: Thuram rompe l’equilibrio, Koopmeiners la chiude

Nella ripresa la Juventus riparte con la stessa determinazione. Dopo appena quattro minuti, Kolo Muani ha un’ottima occasione, ma Montipò conferma la sua serata di grazia con un altro intervento decisivo.

Il forcing bianconero continua e al 26′ arriva il meritato vantaggio: Locatelli trova Cambiaso con un passaggio preciso, l’esterno serve un assist perfetto per Khéphren Thuram, che di destro trafigge Montipò per l’1-0.

Nonostante il gol subito, il Verona fatica a reagire e la Juve ne approfitta per chiudere definitivamente la partita. Al 44′, un errore in disimpegno di Montipò regala il pallone a Costa, che serve Mbangula; il giovane talento bianconero con un tocco intelligente premia l’inserimento di Teun Koopmeiners, che firma il 2-0 con freddezza.

Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria della Juventus, che riprende la sua corsa in campionato con fiducia. Il prossimo ostacolo sarà l’Atalanta, in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni bianconere.