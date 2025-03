Juventus, Thiago Motta tuona: “Io non vieto niente”. Poi sullo scudetto…

Le dichiarazioni di Thiago Motta dopo la vittoria della Juventus sul Verona: l’importanza del carattere, la libertà concessa ai giocatori.

La Juventus ha affrontato l’Hellas Verona in una sfida cruciale all’Allianz Stadium, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. I bianconeri, reduci da un periodo altalenante, erano chiamati a una prestazione convincente, sia dal punto di vista del gioco che del risultato.

La svolta nel secondo tempo

Fin dai primi minuti, la squadra di Thiago Motta ha mostrato grande intensità, creando numerose occasioni da gol. Tuttavia, il Verona ha opposto una difesa compatta, rendendo difficile la finalizzazione delle azioni. Nonostante il dominio territoriale, il primo tempo si è concluso senza reti, aumentando la pressione sui giocatori della Juventus.

Nella ripresa, la Juventus ha continuato a spingere, consapevole della necessità di trovare il gol per sbloccare la partita. La squadra ha aumentato la velocità del gioco, cercando di sorprendere la difesa avversaria con azioni rapide e precise. Alla fine, la perseveranza ha premiato i bianconeri, che sono riusciti a portarsi in vantaggio grazie a un gol decisivo.

Nel post-partita, Thiago Motta ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport, sottolineando l’importanza dell’atteggiamento mostrato in campo:

”Oggi ho visto molto bene, creato tantissimo nel primo tempo, mancato il goal, siamo arrivati, abbiamo creato, l’importante è segnare perché cambia la partita. Sono contento perché i ragazzi dimostrano ancora una volta che hanno carattere, hanno voglia, giocano bene a calcio, sanno molto bene cosa significa giocare partite di questo livello”.

La Juventus può ambire allo scudetto?

Alla domanda sulla possibile corsa al titolo, l’allenatore ha preferito mantenere un approccio cauto, senza sbilanciarsi:

”Pensiero allo scudetto? Guarda oggi mi concentro sulla partita che abbiamo fatto, sono tre punti importanti giocando in casa, adesso avremo dei giorni sperando di recuperare qualche giocatore, preparare la prossima partita molto importante contro l’Atalanta, un avversario forte del nostro campionato. Mettere energia e concentrazione su questa partita, sarà una partita complicata, giocando in casa dovremo prendere l’iniziativa, sappiamo che è un avversario forte. Concentrarsi di partita in partita, come oggi”.

Infine, Motta ha parlato della gestione dei suoi giocatori e della libertà concessa in fase offensiva:

”Io non vieto niente ai miei giocatori, soprattutto nella fase offensiva, hanno grande libertà, oggi hanno provato, chiaro che trovare una squadra che si difende così, è difficile superare il muro. Ci vuole organizzazione perché senza diventa molto più difficile, ma dentro l’organizzazione posso assicurare che i ragazzi hanno tantissima libertà per dimostrare la loro potenzialità, la creatività, nel calcio è importante la creatività negli ultimi metri. A volte viene fuori, a volte è più difficile”.

Parole che evidenziano la filosofia del tecnico: organizzazione e disciplina, ma anche spazio alla creatività per esprimere al massimo le potenzialità della squadra.