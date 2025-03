Khéphren Thuram, Juventus: scatta la paura, gli occhi del Real Madrid e di mezza Premier League

L’ex Nizza sta vivendo la sua migliore stagione con la Juventus. Prestazioni top e numeri da record hanno attirato l’attenzione di top club.

Nel calcio moderno, i giocatori in ascesa attirano rapidamente l’attenzione dei grandi club europei. Khéphren Thuram, dopo un avvio di stagione positivo con la Juventus, si è imposto come uno dei centrocampisti più interessanti della Serie A. Il suo mix di potenza fisica, visione di gioco e qualità tecniche lo ha reso un elemento fondamentale per Thiago Motta, contribuendo in maniera decisiva ai successi dei bianconeri.

Il valore di mercato di Thuram è in ascesa

Arrivato in estate dal Nizza per circa 20 milioni di euro, Thuram era considerato un investimento a lungo termine, ma il suo impatto immediato ha sorpreso anche i più ottimisti. Le sue prestazioni in Serie A e in Coppa Italia hanno fatto lievitare il suo valore di mercato, che oggi supera già i 40 milioni di euro. Se il trend dovesse continuare, la Juventus potrebbe ritrovarsi con un vero e proprio gioiello tra le mani, sia dal punto di vista tecnico che economico.

La sua crescita esponenziale ha attirato l’interesse di diversi club di Premier League, dove squadre come Liverpool e Manchester United stanno monitorando attentamente la situazione. Anche il Real Madrid, sempre attento ai giovani talenti, ha fatto qualche sondaggio esplorativo.

Juventus, cessione o blindatura?

Nonostante l’interesse estero, la Juventus non sembra intenzionata a privarsi di Thuram così presto. La strategia della dirigenza è chiara: il centrocampista francese è considerato un pilastro per il presente e il futuro della squadra. Tuttavia, di fronte a un’offerta irrinunciabile, il club potrebbe riconsiderare la sua posizione, come già accaduto in passato con altri talenti.

L’estate 2025 si preannuncia decisiva: la Juventus potrebbe proporre un rinnovo con adeguamento salariale per allontanare le pretendenti, ma se le cifre dovessero superare i 50-60 milioni di euro, la tentazione di una cessione potrebbe diventare concreta. Thuram, nel frattempo, continua a stupire in campo, lasciando il suo futuro tutto da scrivere.