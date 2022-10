Sono queste le parole di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che parla a DAZN dopo la vittoria contro il Torino.

Ecco le parole di Dusan Vlahovic, punta della Juventus che dopo la vittoria contro il Torino con il suo goal, parla così a DAZN: “Sapevamo che non sarebbe stato facile perchè è il derby e loro sono tosti. Abbiamo giocato in casa loro con i loro tifosi, gli faccio i complimenti. Per noi era importante tornare sul cammino, ora rimaniamo costanti e uniti. Guardiamo partita dopo partita. La Juve non molla e non mollerà mai lo sappiamo tutti.“

Aggiunge così l’attaccante su Allegri: “Banale dire che lo seguiamo. A tutti capita un periodo no, ma oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo vinto e ora continuiamo così. Si e si impara di più. Io mi metto a disposizione, poi una gara la gioco bene, una magari no, ma io sto dando il 100%. Spero di continuare così. L’importante era vincere.

Sul ct serbo: “Ci siamo sentiti, sapevo sarebbe venuto. Penso che ora gli devo una cena, ma vediamo. Non so che dire.“

