L’attaccante bianconero ha parlato al termine della partita vinta dai bianconeri contro il Torino di mister Juric

Dusan Vlahovic. attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Torino. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

RIMONTA – «Sapevamo che non sarebbe stato facile perché è il derby e loro sono tosti. Abbiamo giocato in casa loro con i loro tifosi, gli faccio i complimenti. Per noi era importante tornare sul cammino, ora rimaniamo costanti e uniti. Guardiamo partita dopo partita. La Juve non molla e non mollerà mai lo sappiamo tutti»

