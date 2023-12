Juventus Women, la Roma scappa via: +6 dalle bianconere dopo il successo sul Como. Le giallorosse approfittano del passo falso di Madama

Costa carissimo lo scivolone di Genova alla Juventus Women, la Roma non sbaglia in casa del Como e vince 3-2 (nonostante sia passata per ben due volte in svantaggio) grazie anche alla realizzazione di due calci di rigore.

Le bianconere, ieri malamente sconfitte dalla Sampdoria, sono ora a -6 dalla squadra di Spugna che prosegue il suo percorso netto.

The post Juventus Women, la Roma scappa via: +6 dalle bianconere dopo il successo sul Como appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG