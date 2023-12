Paolo Ziliani, giornalista, paragona l’interventi di Reijnders in Milan-Monza a quello subito da Yildiz da Malinovskyi in Genoa-Juve.

Il suo commento spigoloso su Twitter: «Come venerdì per Malinovski in Genoa-Juventus (ma il fatto avvenne al 90′), anche oggi in Milan-Monza era da espulsione l’entrata di Reijnders a tacchetti spianati su Gagliardini. Era il 34′ del primo tempo, la partita poteva cambiare, Milan graziato dall’arbitro».

