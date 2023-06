Juventus Women, nuova gioia per Gama: il traguardo della capitana e del libro che ha scritto per raccontare la sua esperienza

Gama, capitana della Juventus Women, via Twitter ha reso noto il nuovo, grande traguardo raggiunto grazie al libro che ha scritto per raccontare la sua esperienza nel calcio.

‘La mia vita dietro un pallone’ è ufficialmente oltreoceano! ‘Kicking it forward’, edito da Giovan8 che raccoglie il testimone da Deagostini, sbarca in Canada, traducendo in lingua inglese la mia esperienza nel mondo del calcio dal lungomare di Trieste ai Mondiali. pic.twitter.com/101x5W0CoB — Sara Gama (@SaraGama_ITA) June 9, 2023

GAMA – «‘La mia vita dietro un pallone’ è ufficialmente oltreoceano! ‘Kicking it forward’, edito da Giovan8 che raccoglie il testimone da Deagostini, sbarca in Canada, traducendo in lingua inglese la mia esperienza nel mondo del calcio dal lungomare di Trieste ai Mondiali».

The post Juventus Women, nuova gioia per Gama: il traguardo della capitana appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG