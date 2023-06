Rabiot non pensa al mercato e alla Juve: il francese esce allo scoperto. E’ concentrato su altri impegni – FOTO

Rabiot non ha ancora reso noto il suo futuro in chiave mercato. I pensieri del centrocampista in scadenza di contratto con la Juve, al momento, sono rivolti ad altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

L’ex Psg è concentrato sugli impegni della Francia in programma nei prossimi giorni. Le foto che ha pubblicato su Instagram parlano chiaro.

