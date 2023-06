Marianella: «Inter con merito in finale, ha un vantaggio sul City». Le parole del giornalista alla vigilia del match

Il giornalista Massimo Marianella a Sky Sport 24 ha parlato di Inter e Manchester City alla vigilia della finale di Champions League.

MARIANELLA – «L’Inter non ha nulla da perdere e ha il grande vantaggio del fatto che il City arriva più teso. Ha ragione Inzaghi quando dice che l’Inter si è meritata di arrivare in finale. Cammino più facile con le portoghesi? Per me Benfica e Porto sono squadre difficili, poi la semifinale col Milan è stata emotivamente difficile. Senza dimenticare il percorso iniziale del girone: quanti davano l’Inter al turno successivo? Pochissimi, siamo onesti. L’Inter con grande merito è arrivata alla fase a eliminatoria diretta e si è aperta la strada con grandi prestazioni. Il City è nettamente favorito perché costruito per vincere questo trofeo, ma teme l’Inter e l’Inter deve essere contenta di questo».

