Juventus Women super: tre bianconere nella top 11 dell’ultima giornata di Serie A. Ecco chi sono e le motivazioni

La Juventus Women sta vivendo un buon momento di forma e l’ultima dimostrazione è arrivata dalla netta vittoria per 4-0 col Pomigliano.

Sono 3 le bianconere inserite dalla FIGC nella top 11 dell’ultima giornata di Serie A. Si tratta di Boattin, Gunnarsdottir e Beerensteyn. Queste le motivazioni comunicate dalla Federazione:

Lisa Boattin: Nella giornata di Serie A appena conclusa, la bianconera ha partecipato a sei tiri (tre conclusioni e tre occasioni create); nessuna tra le colleghe di reparto ha fatto meglio.

Sara Gunnarsdóttir: Oltre ad essere una delle quattro centrocampiste ad essere andate a bersaglio in questo turno di campionato, l’islandese ha ingaggiato tre duelli aerei nella sfida con il Pomigliano – primato tra bianconere e granata.

Lineth Beerensteyn: Oltre ad essere, con Catena, una delle due giocatrici con più di un gol in questo turno di Serie A (doppietta vs Pomigliano), nessuna ha tirato più volte in porta rispetto alla bianconera (tre) nella giornata appena conclusa.

