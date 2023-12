Rimedio: «Se Kvaratskhelia avesse segnato alla Juve la partita col Napoli avrebbe preso una piega diversa». LE parole del giornalista

Rimedio, giornalista della Rai, alla Domenica Sportiva è tornato sul gol sbagliato da Kvaratskhelia a tu per tu con Szczesny in Juve Napoli.

LE PAROLE – «Siamo sempre condizionati dal risultato. Se Kvaratskhelia avesse segnato probabilmente partita avrebbe preso una piega differente. Non sono così negativo sul Napoli, soprattutto in prospettiva. Ha mostrato una scintilla, è questione di tempo e tornerà a livelli conformi alle sue qualità. Il gol sbagliato è responsabilità di Kvaratskhelia, non di Mazzarri…».

