Ritiro Chiellini, l’omaggio di Vlahovic: «Oggi come ieri, grazie Capitano». La dedica social dell’attaccante della Juve – FOTO

Sono tanti i giocatori della Juve che via social stanno rendendo omaggio a Chiellini che oggi ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato dopo 23 anni. Tra questi c’è Vlahovic.

L’attaccante serbo della Juve, attraverso una stories su Instagram, ha pubblicato una foto di un abbraccio con Chiellini in campo in maglia bianconera. Insieme a questa bella dedica: «Oggi come ieri, grazie Capitano».

The post Ritiro Chiellini, l’omaggio di Vlahovic: «Oggi come ieri, grazie Capitano» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG