Il CEO del Bayern Monaco, l’ex portiere Oliver Kahn, ha negato tutte le voci che vedono Robert Lewandowski in partenza.

Ieri sera c’è stato il ritorno dei quarti di finale di Champions League che ha visto a sorpresa l’eliminazione clamorosa del Bayern Monaco per mano del Villareal; a pochi minuti dal calcio d’inizio, il dirigente bavarese Oliver Kahn ha parlato del futuro del bomber Robert Lewandowski.

Pallone Champions League

“Sono state dette tante sciocchezze su questo argomento. Saremmo stupidi se lasciassimo partire un giocatore da 30/40 gol all’anno. Siamo in contatto con l’entourage del giocatore per parlare del suo futuro e lo saremo anche nelle prossime settimane. Lewandowski ha un contratto fino al 2023 e resterà sicuramente con noi per un’altra stagione“.

