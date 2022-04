Il Milan non perde tempo e pare si sia assicurato l’attaccante del Liverpool Divock Origi; il belga si trasferirà a parametro zero.

Divock Origi ha accettato l’ultimo rialzo del Milan e per il suo trasferimento mancano pochi dettagli. L’attaccante del Liverpool ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e quindi arriverà a Milano da svincolato.

Zlatan Ibrahimovic

Il belga ha accettato una seppur minima riduzione dell’ingaggio, riporta SportMediaset, visto che guadagnava 4 milioni all’anno. Il suo nuovo contratto col Milan dovrebbe essere un triennale con opzione di rinnovo per un quarto anno a 3,5 milioni di euro a stagione. I rossoneri quindi ringiovaniscono un reparto che adesso prevede solamente Giroud e Ibrahimovic che non possono reggere per una stagione intera.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG