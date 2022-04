Starebbe volgendo al termine l’avventura laziale del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic; i biancocelesti hanno bisogno di liquidità.

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere agli ultimi mesi nella capitale; la Lazio ha bisogno di risorse economiche per sbloccare il mercato per la prossima stagione ed il contratto del serbo scade nel 2024. Urge prendere una decisione quest’estate per non perdere troppi soldi, il progetto di Sarri richiede parecchi innesti e quindi anche il tecnico a malincuore accetterebbe una sua cessione.

Maurizio Sarri

Lotito chiede tra i 65 ed i 70 milioni di euro, riporta il Corriere dello Sport. Una decisione definitiva sul da farsi non è stata ancora presa ma si va nella direzione di una cessione: d’altronde Milinkovic è il calciatore che garantirebbe di gran lunga il maggior introito. Su di lui parrebbe esserci il Manchester United ma è ancora tutto prematuro.

