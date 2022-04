Juventus: il rinnovo automatico di Cuadrado è già attivo ma i bianconeri non formalizzano, ecco il perché.

La Juventus dopo il rinnovo di Perin, ha visto materializzarsi il rinnovo automatico di Juan Cuadrado. Ma perché non è stato reso ufficiale? la risposta è molto più semplice di quello che si pensa. La società bianconera vuole trattare un nuovo rinnovo con il colombiano con basi economiche molto minori ma con allungamento di un’ulteriore anno.

Juan Cuadrado

Il colombiano nonostante i suoi 33 anni, è considerato una pedina molto importante della rosa. Parliamo di una fonte di gioco sempre attiva e che crea superiorità numerica praticamente quasi ogni partita. Fisicamente in grande stato, raramente è stato in infermeria se non per il covid.

Attualmente il calciatore guadagna circa 5 milioni netti, cifra che se rifiutato il nuovo accordo continuerebbe a percepire fino al giugno del 2023. Ma tra la voglia di Cuadrado di rimanere e l’esigenze della società bianconera non dovrebbero esserci particolare problemi a formalizzare un rinnovo biennale con una riduzione dell’ingaggio corrente.

